Saldi in radio, l’iniziativa del Comune di Nocera Inferiore per promuovere il commercio locale

L’ Amministrazione comunale di Nocera Inferiore lancia l’ iniziativa” Saldi in radio” in collaborazione con Radio Base. L’ obiettivo è promuovere le attività produttive della città durante il periodo dei saldi per rilanciare il commercio locale. Potranno partecipare tutte le attività commerciali della città di Nocera Inferiore che utilizzano l'app città di Nocera Inferiore, inviando un audio di 30 secondi per autopromuoversi. Chi non è registrato, potrà comunque inviare il breve messaggio attraverso il numero whatsapp 338 80 00 900. I messaggi saranno trasmessi tutti i giorni, dal lunedì al sabato, tra le 18.00 e le 20.00,durante la rubrica radiofonica dedicata all’ iniziativa, in onda sulle frequenze 89.8 -104 e in web radio su https://www.radiobase.fm/. Saranno inoltre, realizzate interviste video alle attività commerciali della città che lo richiederanno ed inserite nella rubrica video “Saldi in radio on the road” trasmessa al link https://www.radiobase.fm/ radiobasetv/ e pubblicata sui social.

L’ iniziativa è stata promossa dall’ Assessorato alle politiche per lo sviluppo economico del Comune di Nocera Inferiore.