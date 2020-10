Sicurezza e numero di reati nelle città italiane: dati positivi per Salerno

Napoli città più sicura rispetto ad un anno fa. Lo dice una classifica delle città italiane dove si consumano più reati (basata sui dati forniti dal Ministero dell’Interno) pubblicata dal Sole 24 ore. Il capoluogo campano passa così dalla 17esima alla 18esima posizione. Le prime posizioni vanno rispettivamente Milano, Firenze e Rimini. E poi Bologna (4ª), Torino (5ª) e Roma (6ª). Genova, invece, lascia spazio a Modena (10ª, con un +3,6% di denunce sul 2018).

Salerno e altre

Per quelle nelle retrovie, si registra un aumento di reati nelle province di Verbano Cusio Ossola (84ª con un +11,6%), e Sondrio (102ª, +8,3%). In fondo alla classifica, tra i territori “più sicuri”, si conferma la provincia di Oristano (106ª), che tuttavia registra un +6,5% delle denunce rispetto al 2018, preceduta da L’Aquila che, invece, grazie a un -11,1% scende quattro gradini. Tra i primati negativi si confermano alcuni “grandi classici” come Barletta Andria Trani in testa (e quindi la peggiore) per furti d’auto, Napoli in cima per il numero di rapine ed estorsioni. Trieste per le frodi informatiche e Matera per gli incendi. Ma emergono anche alcune novità: Isernia è prima per estorsioni denunciate (+71,4%), mentre Bologna per violenze sessuali (+18,5%). Dati positivi per le altrecittà della Campania. Benevento è la più sicura in regione al 102 posto, seguita all’81esimo da Avellino. Bene Salerno, che risulta 47esima, seguita da Caserta al 48esimo posto. La classifica disegna una geografia del crimine nel nostro Paese che non è concentrata in un’unica parte dello stivale, ma che abbraccia tutta la penisola. Le città più pericolose sono le più grandi, vista la densità di popolazione e per i flussi turistici.