Emergenza incendi, De Luca: “Lanciafiamme per chi appicca i roghi”

“Stiamo facendo uno sforzo enorme, la Campania investe 20 milioni di euro nella lotta ai roghi. Abbiamo oltre mille persone addette, un finanziamento di 4 milioni di euro alle comunità montane, incentivi che diamo ai vigili del fuoco per fare gli straordinari. Un investimento imponente, ovviamente se abbiamo delinquenti o irresponsabili che vanno a fare queste operazioni, lì ci vorrebbe il lanciafiamme, ma per quelli che fanno i roghi”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, come riporta l'agenzia Dire, a margine della presentazione, a palazzo Santa Lucia, del progetto per l’impianto di compostaggio di Napoli Est.