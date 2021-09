Combatte contro una brutta malattia: i colleghi si mobilitano per il capitano Federica Casini

Il Capitano Casini ora deve superare un nuovo ostacolo. Infatti deve sostenere un ulteriore e costosissimo intervento presso un centro specializzato in Germania

Sta facendo commuovere i social network la storia del Capitato Federica Stefania Casini (pilota di ala fissa GdF), 31enne salernitana, che combatte ormai dal 2019 contro un male tanto oscuro quanto ostinato.

La storia

Il Capitano Casini ora deve superare un nuovo ostacolo. Infatti deve sostenere un ulteriore e costosissimo intervento presso un centro specializzato in Germania. Il costo di operazione e degenza oscilla tra i 50 e i 70mila euro, interamente a carico del paziente - ovvero dovrà essere sostenuto dalla sua famiglia. In questi giorni il Comando Operativo Aeronovale della Guardia di Finanza ha promosso una raccolta fondi tra tutti i componenti del Comparto per esprimere solidarietà alla giovane Ufficiale e sostenere economicamente la famiglia. L’operazione è ormai prossima e quindi è importante diffondere e collaborare.

I dati per la donazione

IBAN a cui effettuare la donazione:

IT05P0537274370000011029876

Intestato a: Federica Stefania Casini

Banca Popolare del Cassinate