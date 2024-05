Salvini a Salerno: "Regionali? Lavoro per unità del centrodestra e per mandare a casa De Luca"

"Sbaglia chi dice 'il candidato e' mio'. Io non chiedo niente, non impongo niente, non pretendo niente. Lavoro per un centrodestra unito. E se negli anni passati il centrodestra in Campania non e' mai stato competitivo e' perche' ha litigato, e' perche' appunto i partiti dicevano 'faccio io', 'no, candido io', 'no, vinco io'. Il risultato? Si perdeva. E vinceva De Luca sostanzialmente senza avversari". A dirlo è il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, intervenuto a Salerno nell'ambito di un tour elettorale che lo ha visto toccare tutte le province campane. "Quindi - aggiunge - la Lega non vede l'ora di dare il suo contributo. Io non pretendo niente, metteremo persone a disposizione". "E' fondamentale, pero', che il sistema De Luca - sostiene Salvini - abbia un'alternativa per i cittadini a Salerno come a Napoli. Perche' se le cose non funzionano, e purtroppo tante cose non funzionano negli ospedali o lungo le strade o nelle scuole, non e' colpa della Lega, che in Campania non ha mai governato neanche mezzo minuto, ne' e' colpa dell'autonomia che non c'e'. E' colpa dell'incapacita' di governo di De Luca e di chi non riesce a fare quello che ha promesso di fare". In apertura del suo intervento, in sala, Salvini ha detto: "L'obiettivo e' vincere le elezioni europee, portando il Governo di centrodestra a salvare l'Europa; prossima tappa, vincere le elezioni regionali, mandando a casa De Luca".

Aeroporto

Sull'imminente avvio dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi Salvini ha affermato: "Stamattina ero a Napoli, con altri dieci milioni di passeggeri al porto e stiamo investendo milioni di euro anche li'. Ecco, io so che c'e' questa sana e onesta competizione Salerno-Napoli e io adoro i campanili. Penso che, pero', possano e debbano crescere, visti i numeri di lavori e di turismo che si aspetta tutta la Campania. Possono e devono crescere tanto Salerno, quanto Napoli. C'e' spazio per tutti". "Da ministro delle Infrastrutture, io non avro' campani di serie A o campani di serie B. Pero', conto di tornare in estate con un aeroporto che portera', in questa splendida terra, ricchezza perche' i turisti sono ricchezza".