Pellezzano “Città Turistica”: la visita di Sangiuliano, il Ministro fa tappa anche a Sala Consilina

Nell’anno in cui si celebra il riconoscimento di Pellezzano “Città Turistica”, questa sera, alle ore 18.30, presso il Palazzo di Città, il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sarà ospite sul territorio comunale per una visita istituzionale. Al termine dell’incontro nella Casa Comunale, il sindaco Francesco Morra insieme alla cittadinanza, accompagnerà il Ministro presso il Complesso Monumentale dell’Eremo dello Spirito Santo e presso la Casa/Atelier di Ugo Marano nella frazione Capriglia, dove risiedeva l’artista.

L'altra visita

Sempre nella giornata di oggi, venerdì 17 maggio, alle ore 17.30, il Ministro sarà presente presso l'Arena Cappuccini di Sala Consilina. "La presenza del Ministro non può che rafforzare il nostro coraggio e la nostra volontà di dare una nuova traiettoria al paese capofila del Vallo di Diano", si legge sulla nota di Fratelli d’Italia, che candida Michele Galiano come sindaco antagonista della regnante composizione sinistrorsa che da vari decenni amministra Sala Consilina. "Anche il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale, sapientemente coordinata nel Vallo di Diano da Domenico Pastore, sostiene la lista Ama Sala ed auspica un cambiamento nevralgico per un paese strategico come Sala Consilina. - continua la nota- Il certosino lavoro svolto da Francesco Bellomo, coordinatore di Fratelli d’Italia del Vallo di Diano e stratega di eccellenza per la composizione della lista, ha permesso di avere a Sala Consilina una carica istituzionale di tutto riguardo quale il Ministro della Cultura della nostra amata nazione".