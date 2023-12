Sangiuliano replica a De Luca: "Mi sembra Wanda Osiris. Fossi in lui, mi occuperei degli ospedali campani"

“De Luca mi sembra Wanda Osiris. Gli piace scendere lo scalone e prendere gli applausi". A dirlo il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervistato a Napoli nel corso della prima giornata de Il Riformista. Commentando le parole pronunciate questa mattina, nella stessa sede, dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che lo ha definito nuovamente "il ministro delle cerimonie".

La replica

Sangiuliano ha aggiunto: “De Luca è un battutista e mi diverte molto, fa un'ottima imitazione di Crozza, che fa un'ottima imitazione di De Luca. E' un movimento circolare". "Non faccio cerimonie - ha replicato l'esponente del governo Meloni - andiamo a vedere cosa abbiamo fatto all'Albergo dei poveri o alla Villa Floridiana". "Cerco di avere sempre uno standing istituzionale e non replico mai quando si inventano le cose. Se fossi De Luca, mi occuperei più degli ospedali della Campania perché grandi istituti di analisi e associazioni che monitorano la qualità della Campania dicono che un cittadino su due non riesce a curarsi. E poi mi occuperei della Circumvesuviana. Mi occuperei di queste cose", ha concluso il ministro.