Sanità, il presidente De Luca incontra i vertici Soresa

Il presidente Casillo: "Ho avuto modo di confrontarmi sia sugli importanti risultati che abbiamo raggiunto in questi mesi, ad esempio il confermato record per i tempi di pagamento per le forniture farmaceutiche, e sia sulle sfide future che immaginano Soresa sempre più centrale e strategica nell’implementazione delle linee di indirizzo di Regione Campania"