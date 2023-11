Dal nuovo Ruggi alla "vasca" per registrare i film, poi gli attacchi al Governo: De Luca a tutto campo

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, ancora una volta, a tutto campo contro il Governo nazionale. Nel corso della settimanale diretta su Facebook, è tornato a criticare le scelte in materia economica e sanitaria, soffermandosi contemporaneamente su ciò che, invece, sta facendo la Regione da lui guidata.

Il nuovo Ruggi e i bimbi autistici

De Luca, parlando di sanità, ha conferma che l’amministrazione regionale “sta lavorando per un nuovo bando di gara per evitare nuovi ricorsi che paralizzino il progetto, che consentirà di avere un ospedale nuovo e all’avanguardia a Salerno”. “E’ in corso l’approvazione di un piano di edilizia ospedaliera per oltre 1 miliardo di euro, che favorirà la costruzione di ospedali ex novo nel territorio regionale” ha annunciato il presidente della Campania, il quale si è soffermato sulle liste d’attesa per i bambini autistici: “"Per i bambini che hanno problemi di autismo abbiamo delle liste d'attesa che in qualche Asl sono assolutamente insostenibili, sono lunghissime: stiamo lavorando in queste ore su un tema molto delicato". “C'è un problema di risorse finanziarie e in qualche caso c'è un problema di competenze perché in alcuni territori questa assistenza è stata garantita da cooperative che non sempre avevano le professionalità necessarie" ha spiegato il governatore che poi ha aggiunto: "Dobbiamo cercare di risolvere facendo i salti mortali e trovando altre risorse perché comprendiamo tutti quanti che 6 mesi in più o in meno per un bambino possono essere molto importanti. Voglio dire alle famiglie che siamo impegnati per garantire un servizio omogeneo su tutto il territorio regionale a prescindere dalle diverse Asl e poi per garantire i tempi più rapidi possibile per la presa in carico dei bambini”.

La vasca per i film

Nel corso della diretta social, De Luca ha rilanciato il progetto della realizzazione di una vasca della zona Asi di Salerno per la registrazione di film. “Non tutti sanno che per realizzare le riprese subacquee oggi bisogna recarsi a Malta o a Bruxelles. Noi invece vogliamo realizzare una enorme vasca per consentire queste riprese, che diventerà un grande attrattore per Salerno e la Campania”.

Le Luci d'Artista

"La settimana prossima le accenderemo nella città di Salerno. Una inizitiva, questa, finanziata dalla Regione, che rilancerà il turismo nel periodo invernale non solo a Salerno. Parliamo di un evento che si è consolidato a livello nazionale che, però, porta ad importanti ricadute economiche e turistiche a livello regionale"

La polemica sulla Zes

Molto critico sulla Zes unica nazionale che il Governo intende realizzare e che definisce una "follia totale". "La richiesta di avere una unica zona l'avevamo avanzata noi per primi e siamo la regione che ha realizzato la prima Zes e quella più efficiente - ha sottolineato - Ma estendere la Zes in tutto il sud non significa una gestione centralizzata a Roma, dobbiamo mantenere la gestione regionale altrimenti affonderemo in una palude burocratica". "Uno studio dell'Ambrosetti ha certificato che la Zes della Campania ha avuto risultati straordinari nell'indotto, arriveremo a 20mila posti di lavoro in più creati in Campania e si attivano 23 miliardi in termini di valore aggiunto per il Pil della Campania - ha concluso - Immaginare di prendere la Zes della Campania, toglierla di mezzo per fare una struttura centralizzata a Roma è una follia totale, qualcosa di irresponsabile, stiamo combattendo per difendere la Zes della Campania e per evitare che ci sia una ulteriore scelta di clientela politica nazionale a danno dell'efficienza e dei tempi di decisione”.

L'appello per i fondi di sviluppo

E’ tornato, infine, a parlare dei fondi sviluppo e coesione "5 miliardi e 600 milioni di euro destinati alla Campania che servono per i comuni, per la manutenzione del territorio, Campi flegrei, bloccati da un anno e mezzo". E nel corso della diretta Fb, sottolinea che " ci auguriamo che il governo si svegli e si decida ad avere comportamenti corretti sul piano istituzionale". "Nonostante tutto stiamo combattendo, realizzando cose importanti - ha concluso De Luca - saremo impegnati su riparto del fondo sanitario nazionale, vediamo se questo Governo sarà meglio di quello precedente che ha fatto malissimo. Vediamo se i nuovi arrivati avranno il rispetto dovuto per il Mezzogiorno. Date le premesse c'è da essere preoccupati ma noi dobbiamo fare la valutazione sui dati di fatto”.