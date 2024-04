Sanità, Piero De Luca (Pd): "Continuare la battaglia per abolire il numero chiuso a Medicina”.

“Abolire il numero chiuso nell’attuale sistema di accesso ai corsi di laurea in medicina e alle altre facoltà di area sanitaria, è la battaglia che sto portando avanti, anche con una proposta di legge a mia prima firma depositata nei mesi scorsi, alla Camera". Lo ha scritto sul profilo Facebook il deputato del Pd Piero De Luca. "Ne abbiamo parlato con una delegazione di rappresentanti del 'Comitato diritto allo studio per medicina' e 'Movimento professionisti sanitari uniti'. L'irragionevolezza dell'attuale sistema di accesso e la drammatica carenza di personale medico sanitario in tutto il paese - ha aggiunto - ci impone di intervenire al più presto in modo serio ma netto, per rafforzare la sanità e fornire nei prossimi anni assistenza e cure migliori ai nostri cittadini”