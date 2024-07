Sanità, sondaggio premia Schillaci. Iannone (Fdi): "Mentre De Luca vanifica gli sforzi del Governo"

"Complimenti vivissimi al ministro della Salute Orazio Schillaci per l’ottima posizione raggiunta nella classifica di gradimento dei ministri del Governo Meloni – terzo posto nella top five dei ministri che godono della fiducia degli italiani – grazie a un incremento di nove punti percentuali ottenuto al Sud e nelle isole". Lo dichiara, in una nota, il senatore salernitano e commissario regionale di Fratelli d'Italia Antonio Iannone che interviene sull'ultimo sondaggio dell'Istituto Piepoli sull'operato del Ministro Schillaci.

Il commento

Iannone spiega: "Un risultato eccezionale che premia la grande serietà e lo straordinario lavoro portato avanti in questi anni dal Governo e dal ministro Schillaci, che proprio al Sud ha registrato enorme apprezzamento da parte dei suoi cittadini per i provvedimenti urgenti a tema sanità pubblica approvati dal Consiglio dei ministri il mese scorso attraverso un decreto-legge con misure per la riduzione dei tempi delle liste d’attesa e un disegno di legge per garantire le prestazioni sanitarie". Inevitabile il paragone con le difficoltà ancora esistenti nel sistema sanitario campano: "E intanto il Campania il governatore De Luca vanifica gli sforzi del Governo, sottraendosi puntualmente dal proprio ruolo e dai propri doveri in materia di Sanità. In Campania i cittadini sono costretti ad accettare passivamente gli assurdi tempi di attesa nelle strutture pubbliche, spesso rinunciando a farsi curare o, quando ne hanno la possibilità, obbligati a rivolgersi alle strutture sanitarie private. De Luca non può fare altro che prendersi le proprie responsabilità e ammettere il totale fallimento nel campo della Sanità. Basti pensare che nel biennio 2021-2022 la Campania è riuscita a spendere solo il 50% circa delle risorse aggiuntive assegnate per ridurre le infinite liste di attesa, soprattutto nel settore pubblico. Assurdo e inconcepibile”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.