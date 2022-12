Sanità e Sud: De Luca attacca il Governo Meloni, stoccata al Pd sul congresso

"Abbiamo chiuso il 2022 in maniera positiva, con un immenso lavoro della Regione Campania che illustriamo nel nostro ormai classico libro di fine anno. Ora nel 2023 lanceremo tre grandi battaglie nazionali: difesa della sanità pubblica, battaglia per il Sud e per il lavoro, sburocratizzazione radicale del Paese". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca presentazione del volume 2022 Un anno per la Campania, libro di foto e racconti su quanto realizzato dalla Regione, da ambiente a trasporti, da sanità a cultura, da formazione a turismo.

Il bilancio 2022

De Luca sull'anno che sta per finire ha sottolineato "due grandi risultati politici importanti della Campania sull'autonomia differenziata e sul riparto del fondo sanitario. L'autonomia si trascina da anni e rischia di produrre una spaccatura dell'Italia e una marginalizzazione del Sud, ma siamo riusciti a imporre linea nostra: riconosciuto come pregiudiziale definire i Lep e mettere quindi in discussione la spesa storica e poi riconosciuto di evitare rotture su scuola e sanità. Le Regioni del nord avevano altre posizioni". Sul risultato nel settore sanità De Luca ha ricordato che "c'è stata l'acquisizione per la prima volta dopo 10 anni - ha detto - dei criteri da usare nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale, in cui noi siamo stati penalizzati di 200 milioni l'anno, e quindi derubati in 10 anni di due miliardi. Dopo una battaglia durissima abbiamo avuto l'acquisizione del Governo nel fare il riparto tenendo conto anche dell'aspettativa di vita, che in Campania è di 2 anni inferiore alla media nazionale, e della deprivazione sociale, cioé della povertà presente in Campania”. De Luca guarda al nuovo anno spiegando che "sulla base di questi successi - ha detto - lanciamo ora altre tre sfide. La prima sulla sanità perché in Italia il sistema sanitario pubblico si sta smantellando. Non c'è altra spiegazione rispetto ai due miliardi di euro in questa legge di bilancio in un settore in cui non abbiamo personale, non il livello adeguato dei pronto soccorso, costi di 1,5 miliardi per tenere aperti gli ospedali. La battaglia ora è per la difesa della sanità pubblica in Italia. Il secondo obiettivo è un piano lavoro per i giovani del Sud, con un concorso di assunzione di 300.000 giovani Meridionali in un territorio che ha il 2% in meno di pubblico impiego rispetto al centro nord e il 5-6% in meno su Francia e Germania. Pesa molto l'invecchiamento dei dipendenti nella pubblica amministrazione, è spesso difficile usare i fondi Ue e il Pnrr perché non esiste un ufficio tecnico adeguato nel 90% dei Comuni. Poi puntiamo alla burocrazia zero da realizzare prima del progetto autonomia su sette capitoli delegando alle Regioni: pareri ambientali, impianti energetici regionali, autorizzazioni piani paesaggistici, trasformazione urbanistica ed edilizia, insediamenti produttivi e aree zes. Su questi 7 temi lanciamo una sfida sulla modernizzazione dello Stato, mentre sullo sfondo resta l'Autonomia Regionale".

Le critiche al Governo

Nel corso della conferenza stampa De Luca ha espresso un giudizio positivo sulla manovra finanziaria varata dal governo Meloni, insediatosi appena due mesi fa, che è riuscita a mantenere i conti in ordine, ma molto negativo in merito alle risorse stanziate per tra sporti e sanità, due "grandi servizi di civiltà". Per De Luca, il giudizio sulla Legge di Bilancio è "particolarmente e drammaticamente negativo per la sanità: come si fa a non capire che stiamo riducendo gli stanziamenti e che si rischia di dover chiudere i pronto soccorso, anche quelli dei grandi ospedali, perchè non c'è il personale? Non c'è un euro per la sanità pubblica". "Sta prendendo piede - ha spiegato De Luca - un'altra idea di sanità, simile a quella americana o, forse, a quella lombarda: una sanità fatta di assicurazioni e di procedure che non aiutano la povera gente". Anche sulle politiche per il Mezzogiorno, la valutazione del governatore campano e' molto negativa: "Non hanno ancora fatto il riparto dei fondi Sviluppo e coesione destinati per l'80% al Sud. La Campania dovrebbe avere 5,5 miliardi, sono mesi che attendiamo questo riparto e non lo fanno perchè hanno in testa di prendere questi soldi destinati al Sud e spalmarli su tutto il Paese per attenuare i costi energetici, privando di miliardi di euro il Sud. Questo è intollerabile".

Allarme Covid

Il governatore è intervenuto sul caso Cina: "Guardiamo oggi alla nuova situazione del covid con attenzione e prudenza, senza drammatizzazioni, ma con la consapevolezza che un pericolo c'è, legato al fatto che nessuno e' in grado di sapere se in Cina si sono manifestate varianti Covid sconosciute in Europa". "I cinesi - ha sottolineato De Luca- non forniscono informazioni e questo complica la situazione. Per adesso sappiamo che abbiamo in Cina 250 milioni di contagiati e 5mila morti al giorno e sappiamo che nei voli provenienti direttamente dalla Cina in Italia, penso agli aeroporti di Malpensa e Fiumicino visto che a Capodichino non atterrano voli diretti dalla Cina, la meta' delle persone controllate e' risultata positiva al Covid. Per questo dobbiamo stare attenti, e' obbligatorio il tampone a Capodichino perche' arrivano spesso viaggiatori da Francia, Germania, Spagna che provengono dalla Cina. Dobbiamo tenere gli occhi aperti ed essere prudenti".

Il congresso del Pd

Una stoccata, infine, il governatore De Luca l'ha riservata al suo partito, impegnato nell'organizzazione di un congresso cruciale che dovrebbe ridefinirne l'identità e il rilancio. E invece, secondo De Luca, "il rapporto che c'è tra il congresso del Pd e la realtà della vita è pù o meno uguale al rapporto tra una cartomante e l'astrofisica. A oggi non mi pare un congresso, mi pare una liturgia molto codificata: le donne, i giovani, il rinnovamento". De Luca ha anche detto che "se la situazione resta questa, sono portato a considerare valida una considerazione: meglio una fine con dolore che un dolore senza fine". Sono note le critiche alle "regole demenziali" in base alle quali si svolgerà l'assise democratica espresse dal presidente campano, che, allo stato, sembrerebbe orientato a garantire il suo appoggio a Stefano Bonaccini.