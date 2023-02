De Luca contro "gli sfrantummati" di Sanremo e dello "spilungone" della Nato: il video virale su TikTok e Instagram

"Avete visto il festival di Sanremo? Bene avete avuto davanti agli occhi un campionario di tutti gli infelici di questo mondo": lo ha detto in un video diventato subito virale su TikTok ed Instagram, il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca.

De Luca a tutto campo

"Avete avuto modo di vedere gli sfessati, gli sciamannati, gli sfrantumati. Ecco questa è la gerarchia - incalza il presidente- La cosa incredibile che pensano di essere moderni. No, questi sono imbecilli Forse una cosa apprezzabile era qualche discesa di scalinata da parte di qualche donna del mondo dello spettacolo obiettivamente apprezzabile". Poi il Governatore ha puntato il dito contro Stoltenberg, segretario generale della Nato: "Quando vedete l'immagine di questo spilungone, o cambiate canale o togliete l'audio: in queste ore sta facendo propaganda perchè la Nato produca più munizioni, più armamenti, più carri armati e più missili per fare la guerra alle mosche - ha sottolineato - Ecco, questo è un altro infelice che gira per i Paesi d'Europa e che potrebbe ben figurare nella graduatoria che ho richiamato prima. Questo al primo posto: la categoria degli sfrantummati".

L'appello

De Luca si è infine soffermato sulla "moda" tra i più giovani di ferirsi tagliandosi mani, braccia e altre parti del corpo: il Governatore ha invitato tutti a non lasciarsi affascinare da queste tendenze che altro non sono che "stupidità".