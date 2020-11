Covid-19, a Sassano attivato sportello assistenza per persone over 65

Uno sportello di assistenza e di ascolto per disagi di vario genere legati al Covid -19 è stato attivato dal comune di Sassano, in provincia di Salerno. Denominato "Info Covid", lo sportello, con numero telefonico dedicato, è un servizio gratuito destinato ai cittadini over 65, a coloro che vivono da soli e a quanti attraversino un periodo di difficolta' socio-economica.

Il servizio

Il servizio offre conforto psicologico e pronta assistenza per acquisti di generi alimentari e di farmaci o prescrizione degli stessi con la consegna presso il domicilio del cittadino. Ed ancora il pagamento di utenze e di altre incombenze presso gli sportelli postali o bancari, etc. La linea telefonica è attiva dal lunedì al venerd', dalle 9 alle 12,30, chiamando il numero di telefono 097578809.