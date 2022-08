Migranti, la Lega: "Il Pd fa la morale al centrodestra ma tace sul 'suo' De Luca"

"Sull'immigrazione non ci prendiamo nessuna lezioncina dal Pd e dall'ex ministro Boccia che parla di integrazione, diritti e lavoro". Parola del vice capogruppo della Lega alla Camera, Fabrizio Cecchetti.

"De Luca non li fa sbarcare"

"Nelle regioni amministrate dal Pd come Campania o Puglia - spiega Cecchetti - ci sono decine di migliaia di clandestini sfruttati nei campi come schiavi. Sarebbero questi i diritti e l'integrazione? Per cui lezioni no grazie, tanto più che il loro governatore Vincenzo De Luca proprio quattro giorni fa ha vietato lo sbarco di una nave carica di immigrati affermando 'A Napoli e Salerno non accettiamo gli sbarchi'. Per la serie fare la morale al centrodestra e tacere sul proprio De Luca".