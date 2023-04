Aumento di casi di Scarlattina: a rischio i minori con meno di 15 anni, la circolare del Ministero

E' in corso un aumento dei casi di Scarlattina in Italia, da gennaio 2023 ad oggi: ad essere colpiti, soprattutto i minori con meno di 15 anni. Già nel corso del 2022 diversi Paesi europei (Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito) avevano registrato l'incremento dei casi di malattia invasiva da streptococco di gruppo A (iGAS) e in alcuni casi anche di scarlattina: è quanto segnalato dal ministero della Salute in una circolare in cui invita a intensificare le misure di sorveglianza e a fornire adeguata comunicazione.

I rischi

"L'infezione da streptococco di gruppo A (GAS) causa comunemente forme lievi di malattia come tonsillite, faringite e scarlattina. Lo streptococco di gruppo A (GAS) è considerato la causa più comune di faringotonsillite batterica nei bambini in età scolare, ma può colpire anche bambini più piccoli", segnala il ministero. "In rari casi i batteri GAS possono causare un'infezione grave nota come malattia invasiva da GAS (iGAS)", sottolinea il Ministero che segnala che "i bambini reduci da infezioni virali come la varicella o l'influenza sono a maggior rischio di sviluppare un'infezione da iGAS". Attualmente, il rischio di infezioni invasive per la popolazione generale è considerato basso, visto che "i casi segnalati non sono causati da un nuovo ceppo e che la malattia è facilmente curabile con antibiotici". Il ministero sottolinea però l'importanza del "riconoscimento precoce, la segnalazione e l'inizio tempestivo del trattamento dei casi di GAS".

Le precauzioni

In particolare, "è importante che le infezioni correlate a GAS, quali faringotonsilliti e scarlattina, siano identificate e trattate tempestivamente con antibiotici per ridurre il rischio di potenziali complicanze, come iGAS, e ridurre la trasmissione successiva". Ai genitori è consigliato di rivolgersi al medico se sospettano un'infezione da streptococco: "Le infezioni iGAS possono presentarsi inizialmente con sintomi aspecifici (febbre, stanchezza generale, perdita di appetito) e i bambini, in particolare, possono avere una rapida progressione verso una forma di malattia grave", sottolinea il ministero.

I consigli

Utili misure di protezione risultano un’adeguata igiene delle mani e delle vie respiratorie e un’adeguata areazione degli ambienti interni. Nella nota si sottolinea che le scuole e le altre strutture educative in cui vengono segnalate infezioni da GAS dovrebbero seguire le indicazioni per la pulizia e la disinfezione dei giocattoli e delle superfici toccate di frequente".