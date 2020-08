Gioca al 10 e lotto e vince: pioggia di euro su un giocatore di Sala Consilina

La dea bendata bacia un giocatore di Sala Consilina. Il fortunato scommettitore ha puntato 9 euro su una schedina del 10 e lotto e ne ha vinti 15mila. Lo scrive infocilento.it

I dettagli

Il vincitore non ha ovviamente svelato la propria identità ma la schedina è stata giocata in un noto ritrovo del Vallo di Diano, il bar "Zio Ciccio". Tanta curiosità nella comunità salese. Adesso è caccia al vincitore che, però, potrebbe essere anche un automobilista fermatosi al bar per una breve - e fortunatissima - sosta.