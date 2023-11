Sciopero generale dei trasporti il 17 novembre, Salvini contro lo stop per 24 ore

Sciopero generale dei trasporti per 24 ore, il 17 novembre. Nella nota del Mit si legge: "In vista delle sciopero generale proclamato da alcune sigle sindacali per il 17 novembre, si ribadisce che la mobilitazione non potrà paralizzare il settore trasporti per l’intera giornata (guarda caso come sempre prima del weekend), e con milioni di italiani il cui diritto alla mobilità non può essere cancellato. In questo senso, pur auspicando una soluzione ragionevole, il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini ribadisce la determinazione affinché vengano limitati al massimo i disagi. Ed è pronto - annuncia il dicastero - ad assumere tutti i provvedimenti del caso consentiti dalla legge".

Più sigle sindacali hanno indetto lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati contro molte delle misure inserite nella legge di Bilancio, dal taglio delle pensioni future dei dipendenti pubblici ai salari, ai contratti del mondo della scuola.

L'avviso del Gruppo FS Italiane e Italo

Dalle ore 00:01 alle ore 20:59 di venerdì 17 novembre 2023 è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane e Italo. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali delle Imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.