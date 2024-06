Sciopero dei treni il 16 e il 17 giugno: i disagi

Sciopero nazionale del personale mobile delle Società Trenitalia e Trenitalia Tper, dalle ore 3 di domenica 16 giugno, alle ore 2 di lunedì 17 giugno 2024. Lo sciopero potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e comportare possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity, treni del Regionale di Trenitalia e di Trenitalia TPER. Attivato un call center - 800 89 20 21 - per dare informazioni ai passeggeri.

L'avviso

Lo sciopero è proclamato dall'assemblea nazionale pdm/pdb (personale di macchina e personale di bordo). "L'agitazione sindacale - spiega Trenitalia - può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. I viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all'ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; e fino alla mezzanotte del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo disponibilità dei posti".