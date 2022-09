Sciopero del personale Trenitalia: venerdì nero per i pendolari

Si prevede un venerdì nero per i pendolari che utilizzano il treno per spostarsi. Trenitalia, infatti, ha annunciato uno sciopero del personale di guida e di bordo per la giornata di domani, venerdì 9 settembre, dalle 9 alle 17. Previste anche cancellazioni di frecce, intercity e regionali.

L'avviso

Trenitalia ha annunciato che potrebbero esserci ripercussioni anche oltre l’orario di termine dello sciopero ed ha invitato i passeggeri ad informarsi prima di recarsi in stazione. La tabella dei treni garantiti è disponibile sul sito web trenitalia.com nella pagina dedicata agli scioperi, mentre è possibile chiedere informazioni al numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, alle self service e presso le agenzie di viaggio convenzionate.