Lezioni a distanza, va in tilt la piattaforma scolastica: disagi per gli alunni

Al tempo del Covid, la connessione wi-fi, la banda larga e il traffico in rete sono determinanti. Se si inceppa il sistema, vanno in fumo le interrogazioni, le spiegazioni, le lezioni a distanza. La tecnologia oggi ha incrociato le braccia, poco prima delle ore 13. Diversi servizi Google - Google Maps, Google Drive, You Tube - non sono stati più raggiungibili e quindi è crollata la fragile architettura delle lezioni on line, alle quali docenti, famiglie, alunni devono ricorrere per tenersi in contatto.

I dettagli

Tanti disagi in provincia di Salerno e anche nelle altre regioni d'Italia. I tecnici sono al lavoro. Decine di segnalazioni hanno evidenziato difficoltà di collegamento anche attraverso la piattaforma Meet, utilizzata non solo per le riunioni tra docenti ma sempre più spesso anche per le lezioni con il gruppo classe.