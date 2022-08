Scuola e Covid, torneranno in classe anche gli insegnati non vaccinati

Salvo colpi di scena, torneranno a scuola i docenti non vaccinati che, come è noto, durante l'emergenza Covid-19 sono stati sospeso dal loro incarico.

Le dichiarazioni

Ad Adnkronos Antonello Giannelli, presidente dell’associazione nazionale presidi, ha aggiunto: “Spero che le famiglie portino i ragazzi a farsi il vaccino. Mi auguro, a proposito, venga fatta una grande campagna culturale di promozione e sensibilizzazione. In ogni caso, sul Covid dobbiamo essere pronti a un’eventuale nuova ondata e se ci dovesse essere un nuovo forte rischio di contagio, potrebbero essere prese nuove misure per contenere la pandemia, come l’obbligo vaccinale per tutti gli insegnanti”.