Scuole "in reggenza", l'allarme di Pellegrino (Iv): "Il governo mortifica il Sud"

"La Regione Campania è in prima linea con determinazione a tutelare il diritto all'istruzione dei giovani campani e dell'intero Mezzogiorno; il diritto ad avere un'istruzione adeguata e una formazione di qualità in Istituti scolastici affidati a un Dirigente titolare, che ne garantisca progettualità e visione. È evidente la trazione nordista del Governo, che mortifica la cultura e la formazione al Sud". È quanto afferma Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in consiglio regionale, che a pochi giorni dall'avvio del nuovo anno scolastico si scagli contro l'attuazione di alcune misure volute dal governo sulla scuola.

124 scuole "in reggenza"

L'allarme più grande è quello legate alle scuole che saranno affidate "in reggenza", gestite cioè a distanza da un unico dirigente chiamato a governare diversi istituti scolastici. Uno spettro da allontanare senza se e senza ma, secondo Pellegrino: "È molto probabile che questo notevole aggravio di lavoro andrà a pesare sull'efficienza del servizio. La cosa che mi fa ancora più indignare è che sono tanti i dirigenti campani che lavorano in altre Regioni, i quali tornerebbero volentieri nella propria terra, ma sono impossibilitati a farlo perché incredibilmente al Ministero dell'Istruzione risulta che in Campania il fabbisogno dei Dirigenti è pari a zero. Tale situazione andrà a penalizzare anche i neo vincitori del concorso da dirigente, i quali saranno costretti a migrare in altre regioni, spesso settentrionali, spegnendo ambizioni e mortificando professionalità. Inoltre il Dimensionamento scolastico disposto dalla Legge di Bilancio - ha precisato il Capogruppo di Italia Viva - in Campania rischia di determinare un drastico taglio del numero degli Istituti scolastici, che inevitabilmente andrà a penalizzare soprattutto le Aree Interne, che ancora una volta si vedranno private di alcuni servizi preziosi e fondamentali come quello dell'istruzione". "In qualità di rappresentanti delle istituzioni del Sud - conclude Pellegrino - abbiamo il dovere di continuare a far sentire la nostra voce per garantire alle nuove generazioni le stesse opportunità dei coetanei delle altre Regioni, così come previsto dalla nostra Carta Costituzionale".