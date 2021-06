Scuole in Campania, De Luca: "Bisogna vaccinare tutti gli alunni per evitare problemi"

A settembre “dobbiamo aprire tutto e allora sarà importante avere tutti gli alunni delle scuole vaccinati perchè potremmo avere qualche problema. Per questo io invito le famiglie a vaccinare anche i bambini più piccoli senza avere preoccupazioni particolari”. Lo ha dichiarato il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a margine della conferenza stampa di presentazione dei risultati dello studio di monitoraggio “Spes”, avviato nel 2016 e arrivato a termine pochi mesi fa. L’utilità di vaccinare i ragazzi dai 12 anni in poi, ha spiegato de Luca “è legata a questo”.

La campagna vaccinale

Il governatore detta i tempi: "Napoli completamente immune entro luglio. Tutti con la prima dose, una metà anche i richiami, ma avere già tutta la popolazione vaccinata è un risultato straordinario. Penso avremo lo stesso risultato per i capoluoghi di provincia. La campagna di vaccinazione dai 12 anni in su andrà avanti se il Governo e il commissario decideranno di dare più vaccini alla Campania così come abbiamo dato più vaccini alle regioni più anziane. Importante non fare ricreazione. Poi a ottobre, novrembre e dicembre vedremo come fare. L'Iss dovrà dirci se immunizzazione personale medico sussiste o no o se dovremo invece fare la terza dose per garantire la sicurezza degli ospedali. Dovremo fare una verificata attenta sulle varianti. Il messaggio è di serenità, stiamo uscendo dal calvario, ma ne usciamo fino in fondo se stiamo attenti" ha concluso De Luca.