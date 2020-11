"Bimba cresciuta con il latte al Plutonio": l'Unità di Crisi replica alla madre "amareggiata"

"Amareggiata", perché da De Luca "non sono stata offesa solo io ma un'intera comunita scolastica": così ha risposto al governatore A.M., la madre della bimba secondo De Luca "cresciuta con latte al plutonio" perché scontenta della chiusura della scuola. Secondo quanto riportato da Napolitoday, A.M. consulente del lavoro napoletana, madre di due bimbi, ha sottolineato che "il presidente è stato informato male. Prima di tutto non avevo nessuna mascherina fashion come ha detto ma una normale mascherina chirurgica. Forse ha detto così perchè mi ha visto curata e non come in un certo immaginario un po' sessista con cui si intendono le mamme. La sera prima aveva detto (il figlio, e non la figlia come erroneamente riportato da De Luca, ndR): mamma voglio imparare a leggere. Avevo solo riferito un episodio che mi aveva lasciato dentro una rabbia profonda", ha concluso la donna che ha anche precisato come De Luca non debba chiedere scusa a lei, "bensì a tutte le mamme, anzi a tutti i genitori che vivono un momento drammatico e su cui si fa sarcasmo gratuito. Con poche parole è riuscito ad offendere un intero popolo, quello della scuola".

La replica

Non si è lasciata attendere la replica del Governatore. In merito alle interviste rilasciate dalla signora A. M. del Vomero che chiede che vengano riaperte le scuole, l'Unità di Crisi stamattina ha divulgato una nuova nota rendendo pubblici i dati del contagio della sua zona, in relazione alle scuole: