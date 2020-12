Prosegue il ciclo di appuntamenti “Perché vendere online”: le info per i commercianti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Prosegue il ciclo di appuntamenti “Perché vendere online”, organizzato da Palazzo Innovazione e Virvelle, una serie di cinque webinar di due ore di formazione in supporto ai commercianti – e non solo, per favorire il loro ingresso nel mondo del digitale, fornendo una serie di indicazioni pratiche per accrescere il proprio business online. Dopo i primi due incontri, ecco i prossimi seminari in programma:

Mercoledì 9 dicembre, dalle 14:30 alle 16:30, con “Vuoi vendere su Facebook?” avremo tutte le risposte alle domande: Come espando il mio business? Posso usare i miei contatti per far conoscere la mia nuova attività? Quali sono le differenze tra Facebook Marketplace e vetrine di Facebook ? Come vendere su Facebook con Shopify?

Il programma

A seguire, mercoledì 16 dicembre, daremo tutte le informazioni utili con il focus dedicato a “Come vendere su Youtube”, per promuovere la propria vetrina virtuale sul canale video più famoso. Lunedì 21 dicembre, sarà la volta di “Come vendere con i Marketplace” per parlare di gestione di un’attività di vendita in uno dei “Centri commerciali online” per eccellenza, approfondendo i temi: Quali sono i metodi? Come allestire la propria vetrina? Come differenziarsi dai competitor? I webinar si terranno live, tramite piattaforma Zoom e mandati in replica sui canali social di Virvelle e Palazzo Innovazione. L’iscrizione è gratuita e aperta a tutti. E' possibile prenotare la propria partecipazione consultando il sito: https://www.virvelle.com/academy/marketing/come-vendere-on-line/