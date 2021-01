Sergio Insegnante pubblica "Aforismi 4"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

In coincidenza con le celebrazioni dell’Epifania 2020, Sergio Insegnante ha pubblicato il quarto volume, plico tascabile, della sua collana di aforismi. A differenza delle prime tre edizioni precedenti, generali su ogni tema, questa volta le sue frasi fanno effetto più attuale e che prendono sul fatto il delicato momento inaudito, adattando proverbi e detti antichi al verificarsi spesso malinconico di determinate realtà inoppugnabili, frutto di saggezza cinica e prudente. Molte le edicole campane che stanno per essere raggiunte da “Aforismi 4” per regalare ancora una volta massime sempre utili, riviste in chiave moderna, da tenere a mente e mai da sottovalutare “perché coi tempi che corrono é facile, - dichiara l’autore - dimenticare concetti che aiutano piuttosto rimanere saldi i piedi per terra”, specialmente oggi; un' antifona che coccola anche il lettore più svogliato con affetto incondizionato.

