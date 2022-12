Sanità, De Luca: "Da gennaio tutti servizi in via informatica". Poi critica i social

"Da gennaio del prossimo anno nessun servizio sanitario sara' erogato se non in via informatica". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo alla presentazione della fondazione Serics (Security and Rights In the CyberSpace) all’università di Salerno. "Abbiamo varato - ha ricordato il governatore - un sistema informatico, Sinfonia, su cui abbiamo riversato tutti i dati che riguardano il mondo sanitario della Campania. Siamo ormai in dirittura d'arrivo con il fascicolo sanitario elettronico. A gennaio eravamo a zero. Oggi siamo al 95%".

Le critiche ai social

De Luca si è soffermato anche sull’uso che viene fatto oggi dei social in assenza di leggi precise. Occorre “arginare quei fenomeni sconvolgenti che il mondo digitale ci propone come forme di autolesionismo tra i giovani, le sfide via social” dichiara il presidente della Regione davanti al Ministro dell’Interno Piantedosi ed una platea di giovani studenti universitari. “L’idea che si possa utilizzare lo strumento digitale senza nessuno controllo – aggiunge De Luca – è una idea che porta alla barbarie, non può esistere nessun potere privo di responsabilità. Devi mettere la tua firma su quello che proponi sui social e siamo in grandissimo ritardo sul nuovo diritto legato alla pervasività dei social, si determinano forme di nuova violenza. Ci sono ragazzi che si sono uccisi per le torture via social, dobbiamo intervenire e recuperare anni di ritardo. I social, il mondo digitale possono essere una grande opportunità di conoscenza, di cultura, ma possono essere anche uno strumento di disumanizzazione e di violenza”.