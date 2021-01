Servizio Civile: 97 posti disponibili con l'UNEC

Sono 97 i posti per il Servizio Civile Universale messi al bando presso gli enti che aderiscono alla rete UNEC - Unione Nazionale Enti Cultrurali presenti in Abruzzo, Molise, Campania e Puglia.

Il Servizio Civile Universale

L'opportunità è riservata ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti che potranno svolgere fino ad un anno di esperienza retribuita (439,50 € al mese) di cittadinanza attiva, impegnandosi per la realizzazione di progetti di interesse generale, grazie al sostegno del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

I progetti UNEC

Sono 14 i progetti dell’UNEC, che da quest’anno ha ampliato la propria offerta ai giovani grazie ai nuovi percorsi di coprogettazione con Expoitaly - Rete Nazionale dei Laboratori per la Pace e IPSC - Istituto per la Promozione del Servizio Civile Nazionale, con azioni nei campi dell’assistenza, della protezione civile, dell’educazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il commento

"Oltre alla coprogettazione – commenta Fabio Altiero, responsabile dell’UNEC – che ha permesso agli enti di dare vita a ‘reti di reti’ per moltiplicare le energie e rispondere meglio alle esigenze dei territori, la grande novità di quest’anno è la programmazione: tutti i progetti fanno capo ad un programma, direttamente teso al raggiungimento degli obiettivi posti dal Governo e collegati all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile per gli anni 2015/2030 delle Nazioni Unite. L’impegno dei giovani è quindi finalizzato al raggiungimento di obiettivi più organici con azioni di sistema che, partendo dai bisogni locali, si collegano alla dimensione nazionale e globale. In un periodo così complesso come quello attuale, il nostro principale impegno è quello di rinsaldare e la fiducia tra i giovani e le istituzioni, offrendo la possibilità di svolgere azioni concrete di cittadinanza attiva a sostegno dei territori dove vivono. Per accompagnare i giovani nella loro scelta, stiamo programmando una serie di iniziative, tra cui degli incontri per presentare i nostri programmi/progetti (ulteriori informazioni tramite il profilo facebook dell’UNEC) e un Help Desk raggiungibile telefonando al numero 081 0681646".

Come partecipare

Gli interessati, come previsto dal Bando, potranno candidarsi esclusivamente attraverso la piattaforma governativa Domanda on line, raggiungibile al link https://domandaonline.serviziocivile.it; per maggiori dettagli si rimanda al sito www.unec.tv.

Gli enti aderenti in Campania

Comune di Carife (AV), Comune di Forio (NA), Comune di Ischia (NA), Abbazia di San Michele Arcangelo di Procida (NA), Comune di Trecase (NA), Associazione UNEC di Trecase (NA), Comune di Sessa Cilento (SA).