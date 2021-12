Sfruttamento immigrazione, partono i programmi di inclusione in Campania

Giovedì 9 dicembre, alle ore 11,30, nella Sala della sede di Palazzo Armieri in via Marina 19, saranno presentati i programmi Su.Pr.Eme. Italia ( Sud protagonista nel superamento delle emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle cinque regioni meno sviluppate), finanziato nell’ambito dei fondi AMIF - Emergency Funds della Commissione Europea - DG Migration and Home Affairs, e P.I.U. Su.Pr.Eme. (Percorsi individualizzati di uscita dallo sfruttamento), co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione e dall’Unione europea, Pon inclusione Fondo sociale europeo 2014-2020. "Superare lo sfruttamento lavorativo e promuovere l’inclusione sociale – dichiara l’assessore Morcone – è una priorità del governo regionale nel quadro di politiche di sicurezza e di rispetto dei diritti delle persone".

I relatori

Parteciperanno all'incontro: Mario Morcone (Assessore alla Legalità, Sicurezza, Immigrazione), Maria Teresa Terreri (Presidente CIDIS ONLUS, capofila ATS per l’ambito territoriale di Castel Volturno), Giuseppe Cavaliere (Direttore consorzio La Rada, capofila ATS per l’ambito territoriale di Eboli). Su.Pr.Eme. Italia si inserisce nell’ambito del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, recentemente promosso dalla Direzione generale immigrazione del Ministero del Lavoro, e mira a realizzare un Piano straordinario integrato di interventi finalizzati al contrasto e al superamento di tutte le forme di grave sfruttamento lavorativo dei migranti nei territori che presentano maggiori criticità nelle cinque Regioni del Sud oggetto dell’azione. P.I.U. Su.Pr.Eme. è un intervento integrativo e complementare del programma Su.Pr.Eme. Italia nelle aree a maggior presenza di lavoratori stagionali migranti nel settore agricolo e nelle aree urbane nelle cinque regioni del Sud Italia coinvolte. Il partenariato è composto dalla Regione Puglia (Lead partner) insieme alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia e Nova Consorzio nazionale per l’innovazione sociale.