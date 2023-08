"Berlusconi day": in programma anche una mostra dedicata al Cavaliere

Una mostra di disegni ed opere sulla figura di Silvio Berlusconi si svolgerà nell'ambito del "Berlusconi Day", manifestazione nazionale di Forza Italia che si terrà dal 29 settembre al 1 ottobre a Paestum.

La mostra

Gli interessati - come informa il coordinamento regionale del partito in Campania - potranno inviare testi, disegni, cimeli autografi del leader fondatore a ioesilviopersempre@gmail.com. "Silvio Berlusconi - afferma il responsabile organizzativo dell'evento, Ernesto Sica - aveva un grande numero di estimatori, al Sud come al Nord, testimoniato dai suoi straordinari risultati elettorali. Sono tanti i simpatizzanti ed i militanti che negli anni gli hanno dedicato ritratti, disegni estemporanei, poesie, o racconti ispirati alla sua figura o che più semplicemente conservano un ricordo di lui. Vogliamo valorizzare questa produzione nel corso delle giornate di Paestum".