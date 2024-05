Lavoro, record di crescita del sistema duale in Campania

Pubblicato il primo bollettino di monitoraggio per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedicato al “Sistema Duale”, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il report evidenzia un avanzamento significativo verso il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti per rafforzare l’istruzione e formazione professionale e tecnica superiore in Italia. Il PNRR “Sistema Duale” mira a implementare e potenziare i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) con un investimento complessivo di 600 milioni di euro. Il bollettino riporta che, al momento, il progetto è sulla buona strada per realizzare un totale di 174.000 percorsi formativi entro il 2025, di cui 39.000 baseline e 135.000 aggiuntivi, grazie ai finanziamenti previsti dal Piano.

I dati raccolti fino a novembre e dicembre 2023 mostrano che il 77% del target annuale è già stato raggiunto. In particolare, i dati mostrano un incremento significativo del numero di iscritti ai percorsi IeFP in modalità duale, con un aumento del 157% rispetto all’annualità precedente. *Le Regioni del Mezzogiorno hanno registrato una crescita ancora più marcata, con un incremento del 340%.*

Parla l’assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania, Armida Filippelli