"Sistema Salerno", domani dibattito in tv a Non è l'Arena di Giletti

Nuovo appuntamento, domani (mercoledì 20 ottobre), con “Non è l’Arena” il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 21.15 su La7.

Gli ospiti

Il programma annuncia: “Uomini molto vicini al governatore della Regione Vincenzo De Luca sono al centro di un’inchiesta sui presunti affidamenti di appalti del comune di Salerno in favore di cooperative che in cambio avrebbero portato “pacchetti di voti”. Saranno ospiti i giornalisti Nello Trocchia e Peter Gomez e l’avvocato Michele Sarno, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune.