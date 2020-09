Allarme smog, bocciate anche Salerno e Nocera Inferiore: il dossier di Legambiente

Tutte sotto la sufficiente per la qualità dell'aria le cinque città della Campania: la “meno peggio” è Avellino che, nella classifica di Mal'aria, edizione speciale, messa a punto da Legambiente, ha 4 in pagella (su una sala di voti da 1 a 10). Seguono Benevento, Caserta, Salerno e Napoli il cui voto è 3. Non tira dunque una buona aria nelle cinque citta' capoluogo di provincia della Campania.

Il dossier

A dimostrarlo sono i nuovi dati raccolti da Legambiente nel report Mal'aria, nel quale l'associazione ambientalista ha stilato una "pagella" sulla qualità dell'aria delle 97 città italiane sulla base degli ultimi cinque anni - dal 2014 al 2018 - confrontando le concentrazioni medie annue delle polveri sottili (Pm10, Pm2,5) e del biossido di azoto (NO2) con i rispettivi limiti medi annui suggeriti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): La maggior parte delle città campane sconta il mancato rispetto negli anni soprattutto del limite suggerito per il Pm2,5 e in molti casi anche per il Pm10. In particolare Napoli e Benevento nei cinque anni presi in esame hanno sempre superato i limiti previsti dall'OMS per le polveri sottili (Pm10 e Pm2,5) mentre Caserta ha superato sempre i valori di Pm10 nei cinque anni. Le città campane si salvano solo grazie al fatto che sono riuscite a rispettare il limite previsto dall'OMS per il biossido di azoto (NO2). In particolare Avellino e Benevento non hanno mai sforato , mentre Napoli e Caserta una sola volta e Salerno due volte . Lo smog colpisce soprattutto la Provincia di Napoli: secondo i dati dell'Arpac elaborati da Legambiente, ad oggi maglia nera a Volla con ben 80 sforamenti seguita da San Vitaliano con 67 sforamenti, segue Pomigliano D'Arco dove i giorni di superamento sono stati 51, Acerra con 47, Nocera Inferiore con 45 sforamenti. Chiude Aversa con 38 sforamenti. Non è migliore l'aria nelle città capoluogo dove a superare la soglia di polveri sottili consentita per legge sono Avellino con 52 sforamenti e Napoli con 36 centralina di Via Argine.