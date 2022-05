Il soccorso alpino campano lancia l'allarme: "Da dicembre zero fondi dalla Regione"

"Dal dicembre 2021 la Regione non ha previsto a bilancio alcuna somma". È l'allarme lanciato dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, che chiede interventi immediati per evitare "risvolti drammatici" legati alla penuria di fondi. Da mesi infatti il Sasc-Cnsas si trova in difficoltà, con automezzi fermi per assicurazioni non pagate ed altri utilizzati al minimo per "impossibilità di rifornimento carburante".

La richiesta

Una situazione che rischia di mettere in grande difficoltà una struttura operativa che, al massimo delle forze, è riuscita ad assicurare la media di 3-4 interventi al giorno in aree impervie. "Nonostante le segnalazioni e le continue richieste agli uffici ed ai riferimenti preposti - scrive il Sasc-Cnsas - al momento non ci sono riscontri sul 'se e quando' tale problematica potrà vedere la risoluzione. Auspichiamo quindi, nell’interesse collettivo, che il servizio di ricerca e soccorso non debba perdere ulteriormente efficienza così come già sta avvenendo per l’ormai non più sostenibile assenza di risorse finanziarie. La situazione attuale già comporta ricadute estremamente negative sul turismo escursionistico e su tutte le attività correlate all’ambiente outdoor che negli ultimi anni hanno avuto uno sviluppo esponenziale in tutta la Regione Campania. L’eventuale perdurare del problema potrebbe avere risvolti drammatici, così come già segnalato alle Prefetture ed alla Giunta Regionale della Campania".