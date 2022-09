Soccorso Alpino e Speleologico della Campania: "Costretti a usare le nostre auto personali", l'appello

Prosegue, non senza difficoltà, l’attività del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania - C.N.S.A.S. Il mese di agosto ha visto un vero boom di interventi di ricerca e soccorso, arrivando fino a 3 in un solo giorno. Ad oggi dei 20 mezzi dislocati sul territorio regionale solo 3-4 risultano efficienti ed operativi a causa della mancanza di manutenzione ed assicurazione R.C.T. per non contare l’estrema difficoltà a cambiare il materiale di usura e le divise danneggiate. Questa situazione costringe i volontari ad utilizzare le loro auto personali con la conseguente dilatazione dei tempi di intervento. "Nonostante alcune note ufficiali via PEC, inoltrate anche alle Prefetture, ed una interrogazione regionale a firma del Consigliere Michele Cammarano nulla si è mosso per risolvere la situazione, e continua un assurdo silenzio da parte della Giunte Regionale della Campania sul problema che mette a rischio l’incolumità di tanti frequentatori della montagna, non solo quelli che lo fanno per attività ludica o di svago", si legge sulla nota.

La denuncia