Terribile incidente automobilistico per l'ex centrocampista Granata Sofian Kiyine

Grave incidente per l'ex calciatore della Salernitana Sofian Kiyine: il giocatore belga, dopo essere finito con la sua auto contro una rotatoria, ha fatto un volo a bordo della sua vettura ed è finito in una palestra.

Il ricovero

Kiyine non sarebbe in pericolo di vita, ma nell’incidente avrebbe subito fratture multiple. Fiato sospeso per le sue condizioni.