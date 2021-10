Criminalità nelle province italiane, secondo il Sole 24 Ore Salerno è al 44esimo posto

Salerno si colloca al 44esimo posto in classifica generale con 31.053 denunce con un indice di 2841,7 per ogni 100.000 abitanti.E’ quanto emerge dalla classifica del Sole 24 Ore che oggi ha pubblicato l’Indice di criminalità nelle Province Italiane. La città che aveva registrato – 12% nell’anno precedente adesso ha adesso un indice del 3% in più se si va a considerare la variazione del primo semestre dal 2020 al 2021.

I dati

Lo studio del Sole 24 Ore offre anche una panoramica della situazione per le province italiane in base al tipo di reati. In particolare, Salerno, sul fronte danneggiamenti è tra le ultime posizionandosi 97esima su 106 province con 2150 denunce registrate e 197 come incidenza ogni 100mila abitanti. Per le minacce, poi, la nostra città è 6ª, mentre è 15ª nella classifica relativa alle denunce per percosse. In merito a furti e scippi, Salerno si conferma al 31º posto con 135 denunce e si attesta 15ª nella classifica per furti di motorini. Poco meno di 2000 i furti di auto, invece, con la decima posizione. Trentasette, inoltre, le denunce per riciclaggio collocando la città in 29° posizione. Ancora, per le rapine, Salerno è 31ª con 275 denunce e per furti in abitazione la nostra città è 80°. Non incoraggianti, i dati sugli incendi: la nostra città è all'8° posto. Infine, siamo al 18° posto per contrabbando e al 77° per stupefacenti.