Solstizio d'estate in anticipo quest'anno, in arrivo la Luna delle Fragole

Tutti con il naso all'insù, in questi giorni, per ammirare la “Luna delle Fragole” che raggiungerà la sua pienezza il 22 giugno alle 3:08, a due giorni dal solstizio di giugno, previsto per oggi, giovedì, alle 20:51, il giorno “più lungo dell’anno” in cui entra ufficialmente l’estate astronomica. Solstizio” deriva dalle parole latine “sol”, cioè Sole, e “sistere” ossia “fermarsi”: ciò descrivere il momento in cui il Sole si arresta nel suo punto più alto. Il Sole raggiunge lo Zenith, la sua declinazione massima rispetto all’asse terrestre e la sua massima altezza sull’orizzonte. Al Circolo Polare Artico si hanno 24 ore di luce (il cosiddetto sole di mezzanotte), mentre la luce sarà visibile quasi 22 ore su Stoccolma, ben 18 a Londra ed oltre 17 a Parigi.

Curiosità

Tornando alla “Luna delle Fragole”, ricordiamo che il termine deriva dalla tradizione dei nativi americani algonchini e che si riferisce al fatto che il sesto mese dell'anno è il più indicato per la raccolta di questo frutto. Il disco lunare sarà completamente illuminato e splenderà vicino alla sua stella più luminosa, Antares. La Luna si presenterà bassa sopra l'orizzonte e di una particolare colorazione, apparirà rosa o rossa.