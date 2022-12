Operazione anti-droga nella penisola Sorrentina, arresti anche a Salerno

Colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti nel napoletano. Dalle prime luci dell’alba di oggi, infatti, i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno eseguito 33 arresti (di cui solo uno non andato a buon fine per l'irreperibilità) nelle province di Salerno, Napoli, Caserta, Cosenza, Ragusa e Caltanissetta. Le accuse riguardano la detenzione e la cessione di droga e, per tre persone, anche la detenzione illegale di arma comune da sparo e ricettazione, nonchè, di estorsione per 6 persone, per un totale di 184 capi di imputazione.

Le indagini

Si tratta dell'esecuzione di una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della procura. E' emersa l'esistenza di un importante piazza di spaccio a Vico Equense che veniva usata per distribuire la droga nei comuni della costiera sorrentina.