Fondi per il Capodanno e pochi incassi: le spese del Teatro Verdi all'attenzione del Governo

Il Governo nazionale intervenga in merito alla gestione delle risorse destinate al Teatro Verdi di Salerno, per la realizzazione della stagione lirico-sinfonica, all'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali ma anche per il supporto alla direzione artistica nell'accesso a sovvenzioni e fondi ministeriali. Lo chiede la deputata salernitana di Fratelli d’Italia Imma Vietri in un'interrogazione ai Ministri della Cultura (Gennaro Sangiuliano) e dell'Economia (Giancarlo Giorgetti).

I numeri

Nel mirino il rendiconto delle spese del Teatro Verdi del 2023 da cui è emerso - tra i vari punti- che ammontano a 5.115.038,09 euro le spese teatro cittadino, a fronte di un incasso da botteghino di soli 349.052.00 mila euro. Non solo. Ma, sempre dal report, è emerso che finanche il Capodanno in Piazza è stato pagato con fondi destinati al “Verdi”.

Il rendiconto completo

Il commento

"Il Teatro Verdi è il tempio della cultura salernitana fin dal secondo Ottocento ed oggi ospita, oltre alla stagione lirica, di balletto e di concerti, stagioni teatrali, rassegne, concerti, appuntamenti per i giovani, laboratori, stagioni di ricerca e visite guidate. Il rendiconto della stagione operistica, musicale e concertistica 2023 approvato dalla Giunta comunale riporta cifre disastrose che parlano di una gestione spregiudicata delle risorse economiche che rischia di non valorizzare l'immagine e il prestigio del teatro campano".