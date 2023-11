Attività sportiva gratuita per i minori in Campania: l'annuncio

Attività sportiva gratuita per i minori, in Campania: lunedì prossimo, 27 novembre, alle ore 10:30, nella sala "De Sanctis" di Palazzo Santa Lucia, sarà illustrata l'iniziativa messa in campo dalla Regione. Interverrà anche il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

Ecco l'elenco degli aderenti salernitani al progetto: Clicca qui

Riconfermati, dunque, i voucher ai minori di età compresa tra i 6 e i 15 anni, per l'accesso gratuito all’attività sportiva per l’anno 2023-2024. L'obiettivo è quello di agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse nel sostenere le spese di iscrizione dei propri figli a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche.