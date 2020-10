Sportello Comunale per la Creazione d’Impresa, incontro a Mercato San Severino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Martedì 6 ottobre alle 18,30, presso la Sala del Gonfalone di Palazzo di Città di Mercato San Severino, si è svolto il primo incontro in presenza dello Sportello Comunale per la Creazione d’Impresa, dopo l’avvio avvenuto a maggio in modalità telematica a causa delle restrizioni per il Covid 19. In questa occasione lo staff di Centro Studi Mondi Sostenibili, l’associazione che, in virtù di una convenzione stipulata con l’Amministrazione Comunale si impegna per due anni a prestare a titolo gratuito tale servizio, si è presentato alla cittadinanza ed in particolare al locale Forum dei Giovani, da pochi giorni presieduto da Alexandro Catapano.

I dettagli



Durante la serata, introdotta dall’Assessora alle Politiche Giovanili Michela Amoroso che ha ricordato l’iter per la nascita dello Sportello e le motivazioni che ne sono alla base, gli interventi sono stati molteplici. Giovanni Moccia, Presidente di Mondi Sostenibili ed esperto in finanza e creazione d’impresa, ha ricordato le funzioni dello Sportello, in primis di front office ma anche di formazione/informazione e di sviluppo reti, oltre che l’importanza di perseguire uno sviluppo economico sostenibile e delle startup innovative. A seguire il Presidente Catapano ha assicurato il sostegno e la presenza del Forum anche in futuro, evidenziando la necessità per i giovani di essere seguiti nell’ìdea di intraprendere. Vincenzo Leone e Vincenzo Bisogno, membri dello staff dello Sportello, hanno poi sottolineato l’importanza dell’informatica e di una buona ed adeguata comunicazione nello sviluppo dell’idea di business. Completano lo staff dello Sportello Giuseppe Perrone, Dottore Commercialista e Revisore Contabile e Monsignor Michele Alfano, Presidente Onorario dello stesso.

Lo Sportello Impresa sarà operativo in front office il primo e terzo martedì del mese dalle 18 alle 20 presso la Casa Comunale.