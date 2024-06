Stati Generali sull'Ambiente in Campania: alla seconda giornata partecipa anche De Luca

Domani (giovedì 13 giugno) si terrà la seconda giornata dell'iniziativa "Stati Generali sull’Ambiente: Campania in prima linea per sostenibilità e innovazione" in programma alla Mostra d'Oltremare di Napoli. L'iniziativa è un'importante riflessione sulle sfide ambientali e le opportunità di sviluppo sostenibile, che coinvolge istituzioni, esperti e cittadini. Interverranno, tra gli altri, il presidente Vincenzo De Luca e il vicepresidente Fulvio Bonavitacola.