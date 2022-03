Covid, De Luca: "Finisce lo stato di emergenza, ma restiamo prudenti. Attenzione alle varianti"

“Finisce lo stato d’emergenza, ma questo non blocca il virus”. E’ l’avvertimento del governatore della Campania Vincenzo De Luca alla vigilia della fine delle restrizioni più dure stabilite dal Governo contro il Covid.

L'appello

De Luca invita i propri concittadini a non abbassare la guardia: “Non sappiamo con quante e quali varianti dovremo farei conti nei prossimi mesi. La storia la conosciamo: abbiamo un abbassamento del picco durante l’estate, poi viene fuori una variante particolarmente aggressiva in autunno. Allora, un invito ad essere particolarmente prudenti. Continuiamo ad usare in maniera permanente le mascherine, completiamo per quanto possibile la campagna di vaccinazione” conclude il presidente della giunta regionale.