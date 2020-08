Lo Stir non verrà ampliato: l'annuncio della sindaca Francese

L'impianto di compostaggio nello Stir di Battipaglia non si farà: ad annunciarlo è stata la sindaca Cecilia Francese che ha spiegato come sia stata "Firmata una pagina storica per Battipaglia".

L'annuncio

Cecilia Francese ha resa pubblica la decisione del consiglio d'ambito che non amplierà lo Stir. "L’atto di indirizzo per l’eliminazione dal piano d’ambito dell’Ato Salerno della previsione relativa alla realizzazione di un impianto di compostaggio presso lo Stir di Battipaglia è stato votato oggi durante la seduta di consiglio - ha spiegato - Lo aveva preannunciato il Presidente dell’Ato Rifiuti Giovanni Coscia, grazie anche all’indice di saturazione si è aperto uno scenario nuovo per il nostro territorio e di fatto non ci sarebbe stato alcun ampliamento neppure quello previsto all’interno dello STIR. Dalla concezione di un indice di saturazione per limitare gli impianti alla formazione dei subambiti per avere un'impiantistica pubblica autosufficiente e equilibrata sui territori, abbiamo combattuto tanto, abbiamo raggiunto un traguardo importante grazie alla sana collaborazione istituzionale, al sostegno della Provincia e della Regione. Un lavoro ben fatto di coordinamento ci ha permesso di programmare il territorio e la sua crescita" ha concluso la sindaca.