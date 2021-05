Ventinove anni dalla Strage di Capaci, i messaggi dei politici salernitani

Nel giorno del 29esimo anniversario della Strage di Capaci, che provocò la morte del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicilio, arrivano i messaggi dei politici salernitani.

I messaggi

Il sindaco Vincenzo Napoli ricorda quella “terribile e inumana strage” su Facebook: “La mafia voleva uccidere i valori di legalità e giustizia.Il loro esempio di rettitudine continuerà ad essere un faro per tutti noi”. Su Twitter il ricordo del deputato democratico Piero De Luca: “29 anni fa la mafia uccise Giovanni Falcone. In memoria sua e di tutte le vittime della strage di Capaci, lo Stato non abbassi la guardia, continui a lavorare per sconfiggere definitivamente la mafia. Seguendo l'esempio, il lavoro, il coraggio di Falcone, insieme, possiamo farlo". Il Questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli (FdI): “A distanza di 29 anni ricordiamo commossi la strage di Capaci che costò la vita a Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e a tre agenti della scorta (Rocco Dicilo, Antonio Montinaro, Vito Schifani). Il loro esempio e il loro sacrificio non saranno mai dimenticati. Onore ai nostri patrioti !!!!”