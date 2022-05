Fondi per il Sud, Carfagna: "Stop a polemica con De Luca, ma ha iniziato lui"

"Per quanto riguarda il battibecco con De Luca, per me la questione è chiusa, anche se la polemica è iniziata dal presidente e mi dispiace". Così il ministro per il Sud Mara Carfagna torna sul litigio via social con il presidente della Regione Campania, partito da considerazioni sul forum Ambrosetti di Sorrento dello scorso fine settimana e finito sul contratto istituzionale di sviluppo per la provincia di Salerno che il ministro sottoscriverà lunedì prossimo nella città del governatore.

L’amarezza del ministro

Carfagna si dice delusa da De Luca per due motivi. "Il forum di Sorrento ha visto la partecipazione di personalità provenienti da ogni partito" precisa respingendo l'accusa di De Luca sulla caratterizzazione di Forza Italia per l'evento. "La stagione dell'isolamento - stigmatizza - questo territorio l'ha già conosciuta, quando de Magistris era sindaco di Napoli e non ha portato bene a questa città - Mi auguro che quel modello non venga trasferito alla Regione". E infine sul contratto di sviluppo per Salerno: "Prevediamo di concluderlo nell'arco di 5, 6 mesi - assicura il ministro - e muoverà risorse per 250 milioni di euro e alimentare contrapposizioni istituzionali, onestamente è un peccato".