Il nuovo Green Pass entra in vigore dal 6 dicembre: ecco le regole anti Covid da non dimenticare

Il Consiglio dei ministri ha detto sì - all'unanimità - al decreto che rafforzerà dal 6 dicembre le misure anti Covid. Giro di vite per i non vaccinati: vietato l'accesso alle attività ludiche e ricreative dal 6 dicembre al 15 gennaio. In prossimità delle festività natalizie, dunque, l'obiettivo è diminuire i contesti per i quali sono ritenuti validi i green pass insieme a test rapidi e tamponi molecolari. Inoltre dal primo dicembre è possibile sottoporsi alla terza dose di vaccino, a pastto che siano trascorsi 5 mesi dal primo ciclo vaccinale. Lo ha detto il ministro della Salute, Speranza.

Le regole

Il green pass rafforzato si ottiene solo con guarigione e vaccinazione. La sua validità scende da 12 a 9 mesi. Tutti potranno fasre la terza dose del vaccino anti Covid dal primo dicembre, se sono passati cinque mesi dal completamento della precedente. Ci sono alcune regole per le zone colorate, fino a gennaio. Dal 15 dicembre, obbligo vaccinale esteso non solo ai sanitari (terza dose) ma anche a chi lavora nel comparto sanità, sicurezza, difesa e istruzione. Non cambia la durata di validità del green pass con i tamponi (48 ore rapidi, 72 molecolari). L'accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori di "green pass rafforzato". C'è il green pass per accedere agli alberghi, treni regionali e mezzi di trasporto pubblico locale, ma restano validi i tamponi. Le limitazioni della zona arancione sono valide solo per chi non possiede il "green pass rafforzato: non vi saranno più chiusure delle attività ma accessi consentiti solo con il Super Green pass almeno fino alla fine delle festività di Natale. Per Natale, il super green pass valido solo per vaccinati e guariti sarà adottato in tutta Italia restringendo anche in zona bianca le possibilità di accedere alle attività ricreative ai no vax. Ma dovrebbe essere un provvedimento a tempo: in zona bianca, solo per il periodo delle feste natalizie e dunque circa un mese a partire dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio. In zona gialla e arancione, probabilmente resterà in vigore oltre festività.

