Cultura, la Regione taglia i fondi al Festival di Giffoni: confermati per Luci d'Artista e "Verdi"

Zero fondi per il 2023 per il Teatro San Carlo e il Teatro Mercadante di Napoli, per il Giffoni Film Festival, invece, si passa dai 4 milioni di euro del 2022 ai 3 milioni e 500 mila euro del nuovo anno. Contributi confermati, invece, pari a 2 milioni di euro, per le Luci d’Artista di Salerno e per la stagione del Teatro Verdi di Salerno (1 milione e 500 mila euro).

I tagli

La scure politica e finanziaria del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si abbatte sul settore della cultura come riportato sul sito della Regione Campania. E, dopo lo scontro dei mesi scorsi, con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sulla gestione del San Carlo, la Regione ha deciso di chiudere il rubinetto dei fondi pubblici per determinati enti, alcuni dei quali sono finanziati anche dal Governo nazionale.